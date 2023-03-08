Белорусы будут платить штрафы за ПДД, полученные в РФ 2 8.03.2023, 10:42

Ратифицировано сошлашение о взаимном признании штрафов.

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях в области дорожного движения. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ предписывает определить, что решения по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, принятые в РФ по имущественным взысканиям, являются исполнительными документами и подлежат исполнению в порядке, установленном белорусским законодательством об исполнительном производстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».