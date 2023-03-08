Верховную Раду Украины призвали разорвать отношения с Лукашенко 8.03.2023, 11:21

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Алексей Гончаренко

А также признать Беларусь оккупированной территорией.

Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду разорвать отношения с Лукашенко и признать Беларусь оккупированной территорией.

Парламентарий считает нужным отреагировать на слова белорусского диктатора о причастности СБУ к атаке на белорусский аэродром в Мачулищах, а также оскорбления президента Украины Владимира Зеленского.

«Лукашенко бездоказательно обвинил Украину и перешел на прямые оскорбления нашей действующей власти и народа Украины. Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» считает, что Украина не может сохранять с режимом Лукашенко дипломатические отношения», — написал Алексей Гончаренко.

«Лукашенко посылает войска со своей территории, он угрожает нашей стране и помогает Путину вести войну против Украины.

Наше объединение просит Президента, Верховную Раду и правительство дать принципиальные политические и правовые оценки деятельности самопровозглашенного президента Беларуси», — резюмировал украинский депутат.

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