Верховную Раду Украины призвали разорвать отношения с Лукашенко
- 8.03.2023, 11:21
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А также признать Беларусь оккупированной территорией.
Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду разорвать отношения с Лукашенко и признать Беларусь оккупированной территорией.
Парламентарий считает нужным отреагировать на слова белорусского диктатора о причастности СБУ к атаке на белорусский аэродром в Мачулищах, а также оскорбления президента Украины Владимира Зеленского.
«Лукашенко бездоказательно обвинил Украину и перешел на прямые оскорбления нашей действующей власти и народа Украины. Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» считает, что Украина не может сохранять с режимом Лукашенко дипломатические отношения», — написал Алексей Гончаренко.
«Лукашенко посылает войска со своей территории, он угрожает нашей стране и помогает Путину вести войну против Украины.
Наше объединение просит Президента, Верховную Раду и правительство дать принципиальные политические и правовые оценки деятельности самопровозглашенного президента Беларуси», — резюмировал украинский депутат.