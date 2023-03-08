Назван самый продаваемый в Беларуси автомобиль 3 8.03.2023, 12:48

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В феврале было продано 658 авто этой марки.

Стало известно, что автомобили Geely вновь стали самыми продаваемыми в Беларуси в феврале 2023 года. Об этом проинформировали в Белорусской автомобильной ассоциации.

Как сообщается, в феврале было продано 658 авто названной марки. Отмечается, что это больше, чем в январе 2023 года, когда было продано 543 машины. Следом за Geely по продажам находится российская Lada, а на третьем - Audi.

В организации отметили, что, несмотря на то, что в феврале доля Geely на рынке легковых машин снизилась с 71,8% до 69,6%, данная марка по-прежнему делает основные объемы продаж в Беларуси.

Кроме того, в БАА добавили, что за февраль было продано 945 новых автомобилей. И отметили, что год назад автодилеры продали более 3 тысяч новых авто. В организации обратили внимание на то, что уже в третьем квартале 2023 года на белорусском рынке могут появиться новые игроки, приход которых увеличит как количество брендов, так и количество предлагаемых потенциальным покупателям моделей.

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