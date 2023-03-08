Алексей Гончаренко: Не понимаю, что делает украинский посол в Минске 10 8.03.2023, 13:04

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Алексей Гончаренко

Украине пора назвать вещи своими именами.

Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко отреагировал на слова Лукашенко о причастности СБУ к атаке на белорусский аэродром в Мачулищах, а также оскорбления президента Украины Владимира Зеленского.

Парламентарий призвал Верховную Раду разорвать отношения с режимом и признать Беларусь оккупированной территорией.

Сайт Charter97.org спросил у Алексея Гончаренко, почему Украине стоит это сделать.

— Уже давно пора назвать вещи своими именами. Беларусь сегодня оккупирована Россией. Вчерашнее шоу в исполнении Лукашенко про «теракт», «айтишников» и прочую ересь, которую он как обычно нес, тому подтверждение. Нужно это прекращать.

Лукашенко — просто путинская марионетка, на этом все. Я уже очень давно не понимаю, что делает украинский посол в Минске. Сейчас же это становится уже как-то совсем несерьезно.

— Если Украина официально признает Беларусь оккупированной территорией, то на что это повлияет?

— Станет шагом к тому, чтобы и другие страны это сделали. Не допустит такие вещи, как визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Минск, что абсолютно недопустимо. Усилит изоляцию режима Лукашенко и России. Считаю, что это абсолютно правильный и нужный шаг.

— Что еще может предпринять Украина?

— Нужно призывать весь мир к введению все более мощных санкций против Лукашенко. Нужно четко озвучить то, что уже озвучила Парламентская ассамблея Совета Европы, где я имею честь представлять Украину, за агрессию против нашей страны на скамье трибунала должны сидеть и Путин, и Лукашенко.

— Лукашенко вчера устроил настоящую истерику с угрозами. Видит ли вы какие-то новые риски с его стороны?

— Обращать внимание на его угрозы абсолютно бессмысленно. От него не зависит, пересечет белорусская армия украинскую границу или нет. Лукашенко уже ничего не решает.

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