«Волки Да Винчи» накрыли артиллерийским огнем россиян под Бахмутом 8.03.2023, 13:13

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Бойцы отомстили оккупантом за своего командира.

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады накрыли огнем русских оккупантов на подступах к Бахмуту. Украинские воины отомстили захватчикам за гибель легендарного командира Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи», погибшего под Бахмутом.

«Волки Да Винчи» опубликовали фотографии, как артиллерийским огнем «перегрызают глотки» врагу на подступах к Бахмуту.

«За Комбата, за нацию, за победу!» – говорится в сообщении 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

Также «Волки Да Винчи» подписали боеприпасы, которыми ударили по оккупантам словами «Слава Украине!» Эта подпись имеет двойной символизм, поскольку именно «Слава Украине!» были последними словами украинского пленника, которого расстреляли российские военные.

Как сообщал сайт Chrter97.org, на фронте погиб легендарный командир ДУК «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло.

О смерти героя во вторник, 7 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Да Винчи» погиб в бою под Бахмутом.

Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины. Воин стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины.

Коцюбайло начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году. Тогда ему было всего 18 лет. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт.

Собратья рассказали, что «Да Винчи» погиб с оружием в руках. Он первым шел в бой. Также об обстоятельствах гибели рассказал военный фотограф Константин Либеров.

По его словам, за два дня до трагедии он въехал на танке во вражескую посадку и повел своих собратьев на штурм. На следующий день, как вспоминает фотограф, «Да Винчи» сам гасил загоревшийся танк, имея только одну баклажку воды. Воин погиб после серии взрывов.

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