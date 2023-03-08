Украина передала России белорусского наемника 1 8.03.2023, 13:16

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В СБУ заявили, что он был сотрудником КГБ.

Украина передала России белоруса Максима Зезюльчика, которого приговорили к 10 годам колонии по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины), сообщает «Радыё Свабода».

Издание смогло опознать Зезюльчика на видео обмена российских военных, которое опубликовало российские Министерство обороны 7 марта.

Как писал сайт Charter97.org, Зезюльчик попал в плен к ВСУ в Донецкой области в сентябре 2022 года. В СБУ заявили, что осужденный был сотрудником КГБ Беларуси и участвовал в боевых действиях против Украины.

Среди его основных задач был сбор информации об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ.

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