Украина передала России белорусского наемника

Украина передала России белорусского наемника1
- 8.03.2023, 13:16
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В СБУ заявили, что он был сотрудником КГБ.
Украина передала России белоруса Максима Зезюльчика, которого приговорили к 10 годам колонии по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины), сообщает «Радыё Свабода».
Издание смогло опознать Зезюльчика на видео обмена российских военных, которое опубликовало российские Министерство обороны 7 марта.
Как писал сайт Charter97.org, Зезюльчик попал в плен к ВСУ в Донецкой области в сентябре 2022 года. В СБУ заявили, что осужденный был сотрудником КГБ Беларуси и участвовал в боевых действиях против Украины.
Среди его основных задач был сбор информации об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ.