Lamborghini раскрыла информацию о новом гибридном суперкаре 8.03.2023, 13:24

иллюстрационное фото: drives.today

Мощность двигателя — 1015 л.с.

Итальянская компания Lamborghini раскрыла первую информацию о гибридном суперкаре с V12, который станет первой серийной моделью с бензо-электрической силовой установкой.

Модель, известная пока под внутризаводским индексом LB744, получит силовую установку суммарной мощностью 1015 л.с. За основу взят новый атмосферный 6,5-литровый V12, дополненный тремя электродвигателями, один из которых интегрирован в новую 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, а литий-ионный аккумулятор установлен в трансмиссионном туннеле.

Новый V12 выдает 825 л.с. и 725 Нм и приводит в движение заднюю ось, а на передней оси установлены два электромотора по 150 л.с. каждый, обеспечивающие полный привод с системой векторизации тяги. Электромотор в трансмиссии способен подавать дополнительную тягу на заднюю ось. Батарея 3,8 кВт•ч поддерживает зарядку как от внешней электросети, так и за счет рекуперации энергии на торможениях.

По умолчанию, новый суперкар Lamborghini является переднеприводным и двигается на электромоторах, а также они отвечают за езду задним ходом. Запас хода на электротяге и максимальная скорость в таком режиме не объявлены.

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