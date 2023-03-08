В Мачулищах сработала сирена воздушной тревоги 4 8.03.2023, 14:04

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Сигнал продолжался 3-4 минуты.

В Мачулищах сработала сирена воздушной тревоги. Сирена сработала в районе 13:40 и продолжалась где-то 3-4 минуты.

Жителей не предупреждали о проведении проверки систем оповещения.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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