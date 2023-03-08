Бойцы полка Калиновского громят врага из противотанкового гранатомета СПГ-9: мощное видео
- 8.03.2023, 14:53
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Кадры сняты в окрестностях Бахмута.
Боец полка имени Кастуся Калиновского с позывным «Кусь» рассказал о станковом противотанковом гранатомете 9-й модели, который предназначен для поражения автоброневиков, танков, БМП, БТР, фортификационных сооружений и живой силы врага.
Гранатомет имеет сленговое название «Сапог».
На видео на YouTube-канале полка опубливаны кадры «работы» СПГ-9 в окрестностях Бахмута.