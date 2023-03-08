В Беларуси арестовали 18 граждан Латвии

В Беларуси арестовали 18 граждан Латвии1
- 8.03.2023, 15:27
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Рига призывает своих сограждан не посещать нашу страну.
Министерство иностранных дел Латвии призывает сограждан не посещать Беларусь, несмотря на безвизовый режим, введенный официальным Минском. При въезде в Беларусь иностранцы могут стать жертвой провокаций со стороны белорусских спецслужб. Их могут ложно обвинить в нарушении белорусских законов и арестовать, пишет delfi.lv со ссылкой на МИД страны.
С момента введения безвизового режима в апреле 2022 года в Беларуси арестовали уже 18 граждан Латвии. В Беларуси их обвиняют в различных нарушениях закона.
Латвийские дипломаты напоминают, что их возможности помощи согражданам в Беларуси весьма ограничены — «из-за отсутствия законности в Беларуси».