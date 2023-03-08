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В Беларуси арестовали 18 граждан Латвии

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  • 8.03.2023, 15:27
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В Беларуси арестовали 18 граждан Латвии

Рига призывает своих сограждан не посещать нашу страну.

Министерство иностранных дел Латвии призывает сограждан не посещать Беларусь, несмотря на безвизовый режим, введенный официальным Минском. При въезде в Беларусь иностранцы могут стать жертвой провокаций со стороны белорусских спецслужб. Их могут ложно обвинить в нарушении белорусских законов и арестовать, пишет delfi.lv со ссылкой на МИД страны.

С момента введения безвизового режима в апреле 2022 года в Беларуси арестовали уже 18 граждан Латвии. В Беларуси их обвиняют в различных нарушениях закона.

Латвийские дипломаты напоминают, что их возможности помощи согражданам в Беларуси весьма ограничены — «из-за отсутствия законности в Беларуси».

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