В Тбилиси возобновились массовые протесты из-за закона об «иноагентах» 8.03.2023, 15:30

1,088

Большая колонна идет к зданию грузинского парламента.

В столице Грузии Тбилиси началось шествие протестующих против закона об «иноагентах».

В данный момент люди идут по улице к зданию парламента колонной с растяжкой и лозунгом No Russian Law.

Как сообщал сайт Charter97.org 7 марта в Грузии парламент поддержал в первом чтении проект закона об «иностранных агентах». В ответ на это под зданием грузинского парламента собрались тысячи протестующих, выступающих против принятия законопроекта. Против них грузинские силовики применили водометы и слезоточивый газ, произошли стычки между протестующими и полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иностранных агентах» и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики.

Ночью акция протеста в Тбилиси, зачищенная от площади перед парламентом, переместилась на прилегающие улицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».