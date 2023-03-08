В Тбилиси возобновились массовые протесты из-за закона об «иноагентах»
- 8.03.2023, 15:30
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Большая колонна идет к зданию грузинского парламента.
В столице Грузии Тбилиси началось шествие протестующих против закона об «иноагентах».
В данный момент люди идут по улице к зданию парламента колонной с растяжкой и лозунгом No Russian Law.
Как сообщал сайт Charter97.org 7 марта в Грузии парламент поддержал в первом чтении проект закона об «иностранных агентах». В ответ на это под зданием грузинского парламента собрались тысячи протестующих, выступающих против принятия законопроекта. Против них грузинские силовики применили водометы и слезоточивый газ, произошли стычки между протестующими и полицией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иностранных агентах» и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики.
Ночью акция протеста в Тбилиси, зачищенная от площади перед парламентом, переместилась на прилегающие улицы.