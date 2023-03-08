Генсек НАТО допустил, что Украина может потерять Бахмут в ближайшие дни 8.03.2023, 17:17

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Йенс Столтенберг призвал не недооценивать Россию.

Город Бахмут в Донецкой области Украины, который российская армия пытается взять уже полгода, может быть захвачен в ближайшие дни. Об этом перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит The Guardian.

«Мы видим, что Россия бросает больше войск, больше сил. То, чего России не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в итоге пасть в ближайшие дни», — заявил Столтенберг.

Глава альянса отметил, что потеря Бахмута «не обязательно означает какой-либо поворотный момент войны».

«Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине», — сказал он.

Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.

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