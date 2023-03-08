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Украинский беспилотник атаковал вражескую бронемашину и группу пехотинцев

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  • 8.03.2023, 19:45
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Украинский беспилотник атаковал вражескую бронемашину и группу пехотинцев

Видеофакт.

Оператор боевого дрона 103-й бригады теробороны совершил успешную атаку на российскую бронемашину и группу пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса опубликована в соцсетях.

«Гоняли оккупантов по полю, как тараканов! Первые дни весны оказались совсем не теплыми для российских захватчиков-неудачников, попавших на глаза аэроразведчикам одного из батальонов 103-й бригады. Двумя точными сбросами операторы БПЛА разогнали эту бродячую банду в разные стороны, но четверо из них не скоро вернутся в строй, чтобы снова грабить и убивать украинцев! В очередной раз предостерегаем незваных гостей: вам не укрыться от наказания. Убирайтесь с украинской земли!» - пишет автор публикации в комментарии.

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