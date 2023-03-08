Число россиян, бегущих в Аргентину, подскочило на 300% 4 8.03.2023, 20:29

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Среди отправившихся в Аргентину россиян много беременных женщин.

В январе 2023 года в Аргентину прилетело более 4500 россиян — в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на миграционную службу Аргентины.

Среди отправившихся в Аргентину россиян много беременных женщин, которые надеются получить гражданство для своего ребенка «по праву земли». Так, в феврале на одном только рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу в Аргентину прилетели 33 россиянки на позднем сроке беременности.

Всего с начала прошлого года в страну въехало более 22 тысячи граждан России. Около 60% из них уже уехали, данных о том, куда они отправились, нет. Однако остальные пока остаются в Аргентине.

В феврале группу Россиян задержали в аэропорту Буэнос-Айреса. Миграционные службы вывели в отдельную группу десятки граждан из России. Им предложили заполнить опросник, в котором, в частности, спрашивали о целях визита в страну и наличии обратного билета. После этого сотрудники миграционной службы лично допросили россиян, писал телеграм-канал «Аргентина на русском языке». .

В результате шесть беременных россиянок застряли в аэропорту: миграционная служба не пустила их в страну. Адвокат одной из женщин говорила, что им отказали во въезде по разным критериям. В случае с одной женщиной сомнения у них вызвала подлинность обратного билета, в другой — истинная цель визита. Еще одну женщину вообще подозревают, что она планировала продать ребенка после рождения, говорила адвокат.

Глава Миграционной службы Флоренсия Кариньяно подтвердила, что сотрудники ведомства не пустили в страну шесть беременных россиянок. По ее словам, у них не было обратного билета. Позже всех девушек все-таки пропустили на территорию страны.

Кариньяно также рассказала, что служба опросила 350 россиянок на поздних сроках беременности, которые недавно прибыли в Аргентину. После опроса ведомство заподозрило местные «мафиозные организации» в том, что они заманивают беременных россиянок в страну, рекламируя им родильный туризм.

«Мафиозные организации зарабатывают, предлагая инструменты для получения аргентинского паспорта людям, которые не хотят жить в нашей стране», — писала Кариньяно в Twitter.

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