ВСУ затрофеили редкую Р-149БМР 8.03.2023, 22:28

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Машина у оккупантов в дефиците.

Украинские военные затрофеили российскую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149БМР. Технику, уже перекрашенную в сине-желтые цвета, заметили на улицах одного из городов.

Как объяснил в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко, такие машины в значительном дефиците российских подразделений.

ВСУ преимущественно уничтожали или захватывали Р-149МА1/3, однако Р-149БМР - качественно новый уровень. Коваленко напомнил, что российские войска потеряли уже более 125 единиц этой техники. «Что (произошло - ред.) с офицерским составом, который размещался в этих Р-149БМР, можно только представить», - добавил эксперт.

Р-149БМР предназначена для обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых действий. В состав оборудования входят радиостанции, обеспечивающие конфиденциальность передачи данных и информации.

Кроме того, Р-149БМР имеет персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи.

Функционал компьютеров охватывает обработку, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также есть возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен получать всю необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Во время вторжения в Украину российские военные потеряли две командно-штабные машины Р-149БМР в марте, одна из которых была уничтожена украинскими военными на Сумщине вблизи Тростянца, и одна была захвачена 10 сентября во время освобождения Харьковщины.

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