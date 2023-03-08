Тихановская провела встречи с политиками Великобритании 8.03.2023, 23:37

Она призвала британских политиков выработать четкую и скоординированную стратегию по Беларуси.

Светлана Тихановская продолжает свой визит в Великобританию. После встречи с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном она встречается с политиками, определяющими на данный момент внешнюю политику этого государства, пишет «Наша Нiва».

Вчера Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли и министром по делам Европы Лео Докерти.

Тихановская призвала обоих министров обратить внимание на ситуацию с белорусами, живущими в Великобритании. Сейчас многие из них столкнулись с проблемой оформления необходимых документов и следовало бы посодействовать, чтобы они имели возможность восстанавливать свои документы и вид на жительство в Великобритании, не возвращаясь в Беларусь. Также Тихановская просила, чтобы Великобритания, несмотря на все сложности, выдавала визы белорусам.

Кроме того, во время этой встречи обсуждали поддержку Международной платформы сбора доказательств преступлений Лукашенко, которая уже собрала более 15 тысяч документов.

Сегодня Тихановская обсудила с лидерами оппозиционной Лейбористской партии Великобритании поддержку независимых белорусских профсоюзов.

Речь шла также шла о совместных действиях по привлечению режима Лукашенко к ответственности за репрессии в рамках Международной организации труда.

Также Тихановская встретилась с руководством обеих палат британского парламента.

Там говорили среди прочего о последних политических приговорах в Беларуси и диверсии на аэродроме в Мачулищах под Минском 26 февраля.

После этого Тихановская выступила на слушаниях в Комитете по международным отношениям и обороне Палаты лордов.

Во время выступления она призвала британских политиков выработать четкую и скоординированную стратегию по Беларуси, начать международное судопроизводство против белорусского режима за соучастие в войне и за преступления против человечности, поддерживать белорусское гражданское общество, СМИ и правозащитные организации, а также партизан и добровольцев в Украине.

На 9 марта назначены слушания по ситуации в Беларуси в британской Палате лордов.

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