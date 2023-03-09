В Германии будут судить россиянку за одобрение войны против Украины 9.03.2023, 5:26

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Елена Колбасникова

Елене Колбасниковой грозит заключение.

Суд города Кельн будет рассматривать дело в отношении гражданки России Елены Колбасниковой, которой грозит заключение по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом представитель суда сообщил в комментарии DW.

Колбасникова обвиняется по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ, поскольку во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она одобрила агрессивную войну против Украины, пояснили в суде.

По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге: «Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине». Тем самым обвиняемая, по словам прокуратуры, одобрила преступление словами, которые могут нарушить общественный порядок.

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