Россия начала массированную ракетную атаку Украины

Россия начала массированную ракетную атаку Украины12
- 9.03.2023, 8:07
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В Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире и многих городах прогремели взрывы.
Российские оккупанты в ночь на 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает «Суспильне».
По информации СМИ, звуки были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Первыми прогремели взрывы в Одессе, Николаеве и Виннице.
По данным СМИ, слышали звуки около 3:50 часов (по Минску).
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил взрывы. По его словам, устанавливаются детали.
Обновлено (05:09)
«В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными», - рассказал мэр Игорь Терехов.
Городской голова добавил, что под прицелом энергетическая инфраструктура. В некоторых районах есть проблемы со светом.
Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что враг нанес около 15 ударов по городу и области.
Обновлено (05:12)
Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.
К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.
«Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях», - добавил чиновник.
Обновлено (05:24)
В Киевской области работала ПВО, сообщили в КОВА.
Обновлено (05:31)
Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий указал, что враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.