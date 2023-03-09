Россия начала массированную ракетную атаку Украины 12 9.03.2023, 8:07

13,088

В Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире и многих городах прогремели взрывы.

Российские оккупанты в ночь на 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает «Суспильне».

По информации СМИ, звуки были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Первыми прогремели взрывы в Одессе, Николаеве и Виннице.

По данным СМИ, слышали звуки около 3:50 часов (по Минску).

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил взрывы. По его словам, устанавливаются детали.

Обновлено (05:09)

«В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными», - рассказал мэр Игорь Терехов.

Городской голова добавил, что под прицелом энергетическая инфраструктура. В некоторых районах есть проблемы со светом.

Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что враг нанес около 15 ударов по городу и области.

Обновлено (05:12)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.

К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.

«Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях», - добавил чиновник.

Обновлено (05:24)

В Киевской области работала ПВО, сообщили в КОВА.

Обновлено (05:31)

Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий указал, что враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».