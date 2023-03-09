Протестующие возвели баррикады на улицах Тбилиси 4 9.03.2023, 8:17

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фото: epa

На них происходят стычки с силовиками.

Как сообщает сайт Charter97.org, в Грузии два дня подряд проходят акции протеста против «закона об иноагентах».

Массовые митинги сопровождаются столкновениями силовиков с протестующими.

8 марта на площадь перед парламентом Грузии вышло в три раза больше людей, чем днем ранее. Они выдвинули властям требования, которые были проигнорированы. После этого быстро вспыхнули стычки.

В ночь на 9 марта полиция встала в сцепку, перекрыла прилегающую к проспекту Руставели улицу и попыталась вытеснить протестующих с площади перед зданием парламента. В ответ протестующие начали строить баррикады из скамеек.

«Полицейские используют газ. Люди пережидают атаку в переулках и возвращаются. «Баррикады строят на проспекте Руставели. Митингующие выстраивают заграждения из скамеек и подручных средств у театра имени Шоты Руставели», — сообщают грузинские телеграм-каналы.

«Несколько тысяч собравшихся не уходят с проспекта Руставели и ждут утром большое подкрепление из разных городов Грузии. Несмотря на температуру +3° активисты поддерживают друг друга и помогают согреться. Выстроили импровизированные баррикады. На проспекте очень много молодежи», — сообщают участники протестов.

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