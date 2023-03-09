В Киеве раздались мощные взрывы 6 9.03.2023, 8:24

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Россияне запустили баллистические ракеты по столице Украины.

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрыв был слышен около 6:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.

Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар. В Киеве раздался взрыв

Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.

«Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии», - написал он.

Позже сообщили о еще одном взрыве в Киеве.

Также украинские СМИ пишут, что по столице россияне запустили баллистические ракеты, есть «прилет» на Выдубичах.

Жители Святошинского и Шевченковского районов Киева слышали, по меньше мере, три взрыва.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

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