В Киеве раздались мощные взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы6
- 9.03.2023, 8:24
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Россияне запустили баллистические ракеты по столице Украины.
Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Взрыв был слышен около 6:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.
Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар. В Киеве раздался взрыв
Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.
«Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии», - написал он.
Позже сообщили о еще одном взрыве в Киеве.
Также украинские СМИ пишут, что по столице россияне запустили баллистические ракеты, есть «прилет» на Выдубичах.
Жители Святошинского и Шевченковского районов Киева слышали, по меньше мере, три взрыва.
Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.