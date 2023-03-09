Ситуация в Бахмуте резко поменялась: российские войска попали в мастерскую ловушку 3 9.03.2023, 8:39

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Ошеломительный поворот сюжета.

В последние дни ситуация в Бахмуте резко поменялась. ВСУ, которые до этого бурно демонстрировали уход из города, остановились. Есть основания полагать, что Киев расставил врагу мастерскую ловушку.

Такое мнение высказала в своем видеоблоге в YouTube известная российская журналистка, историк и писатель Юлия Латынина.

«Головокружительный калейдоскоп с Бахмутом… Еще в субботу (4 марта - ред.) я написала колонку, что Бахмут - все, потому что из него ушли основные регулярные силы украинские, зашли Силы спецопераций, были подорваны мосты. Мне казалось (ошибочно), что это сценарий Северодонецка. Потому что после того, как из Северодонецка регулярные силы ушли, а ССО зашли, то в городе произошли остаточные бои, которые прикрывали отступление», - рассказала Латынина.

Со стратегической точки зрения, заверила журналистка, оставление украинцами Бахмута не было бы проблемой для обороны ВСУ. Однако украинцы сумели в очередной раз удивить.

«Мы вдруг увидели, что процесс ухода вроде как замедлился… Как только ВСУ дали понять, что уходят из-под Бахмута, первым туда побежал Пригожин со своими «вагнеровцами» на севере (от города)... И они забежали так далеко вперед, что, если посмотреть на карту, видно, что они сами находятся под неприятной угрозой. Если с Белогоровки пойти на Попасную… их просто отрежут. Таким образом наклевывается новый ошеломительный поворот сюжета», - рассказала журналистка РФ.

В целом, с ее слов, в данном случае у ВСУ и российских генералов оказалась одна цель - уничтожение «Вагнера».

«Наклевывается некая кооперация между двумя из трех воюющих сторон: между Залужным и Герасимовым. Получается, что у них есть общий враг - Пригожин, который не интересует ни ту, ни иную сторону. И сейчас ВСУ любезно для Герасимова, и Герасимов любезно для ВСУ (одни, не давая снарядов и придерживая наступление, другие, перемалывая) покончат с «Вагнером», - констатировала Латынина.

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