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В Польше начался суд над белорусом, обвиняемым в шпионаже в пользу России

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  • 9.03.2023, 8:50
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В Польше начался суд над белорусом, обвиняемым в шпионаже в пользу России

Процесс проходит в Белостоке.

В Белостоке начался суд над белорусом и россиянином, которых обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки. По требованию прокуратуры слушания проходят в закрытом режиме, передает TVP.

По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по 2022 год. Обвиняемые собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях союзных войск на северо-востоке страны.

Напомним, мужчин задержали в апреле 2022 года и предъявили им обвинения в шпионаже в пользу иностранных спецслужб. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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