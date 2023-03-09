В Польше начался суд над белорусом, обвиняемым в шпионаже в пользу России

В Польше начался суд над белорусом, обвиняемым в шпионаже в пользу России4
- 9.03.2023, 8:50
- 3,354
Процесс проходит в Белостоке.
В Белостоке начался суд над белорусом и россиянином, которых обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки. По требованию прокуратуры слушания проходят в закрытом режиме, передает TVP.
По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по 2022 год. Обвиняемые собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях союзных войск на северо-востоке страны.
Напомним, мужчин задержали в апреле 2022 года и предъявили им обвинения в шпионаже в пользу иностранных спецслужб. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.