СМИ: В Киеве горит ТЭЦ

СМИ: В Киеве горит ТЭЦ6
- 9.03.2023, 9:01
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В столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил взрывы в Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ. По его информации, они прозвучали в Голосеевском районе украинской столицы.
В этом районе находится ТЭЦ-5, предположительно она загорелась в результате ракетных ударов, которые ВС России наносили ночью и утром 9 марта, сообщают украинские СМИ.
Также Кличко сообщил, что в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, без света остались около 15% абонентов.