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Странная активность в Мачулищах: над аэродромом кружили военные вертолеты

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  • 9.03.2023, 10:11
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Странная активность в Мачулищах: над аэродромом кружили военные вертолеты

Что происходит?

На военном аэродроме «Мачулищи», где недавно был подорван российский самолет-разведчик А-50, наблюдалась странная активность. Над военным объектом весь день 8 марта кружили вертолеты вооруженных сил Беларуси.

«Авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи». Фиксировались полеты вертолетов ВВС РБ», — сообщают мониторинговые группы.

Как сообщал вчера сайт Charter97.org, в Мачулищах сработала сирена воздушной тревоги. Сирена сработала в районе 13:40 и продолжалась где-то 3-4 минуты.

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