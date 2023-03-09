Странная активность в Мачулищах: над аэродромом кружили военные вертолеты

Странная активность в Мачулищах: над аэродромом кружили военные вертолеты1
- 9.03.2023, 10:11
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Что происходит?
На военном аэродроме «Мачулищи», где недавно был подорван российский самолет-разведчик А-50, наблюдалась странная активность. Над военным объектом весь день 8 марта кружили вертолеты вооруженных сил Беларуси.
«Авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи». Фиксировались полеты вертолетов ВВС РБ», — сообщают мониторинговые группы.
Как сообщал вчера сайт Charter97.org, в Мачулищах сработала сирена воздушной тревоги. Сирена сработала в районе 13:40 и продолжалась где-то 3-4 минуты.