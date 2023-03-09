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Массированный удар 9 марта: какими ракетами атаковала РФ и сколько сбили

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  • 9.03.2023, 11:16
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Массированный удар 9 марта: какими ракетами атаковала РФ и сколько сбили

Главком ВСУ Залужный раскрыл подробности варварского обстрела городов Украины.

Российские войска в ночь на 9 марта совершили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, выпустив 81 ракету разного базирования. Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, всего россияне выпустили:

28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

8 управляемых авиационных ракет: 2 - Х-31П, 6 - X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300;

8 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Кроме того, Залужный отметил, что ВСУ уничтожили 4 иранских дрона Shahed, и 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 в результате организованного противодействия не достигли своих целей.

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