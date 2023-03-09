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Союз IndustriALL призывает к «немедленным действиям» против белорусского режима

  • 9.03.2023, 12:07
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Союз IndustriALL призывает к «немедленным действиям» против белорусского режима

Организация направила письма в Брюссель и МОТ.

Глобальный союз IndustriALL обратил внимание, что только за последнюю неделю несколько активистов профсоюзного движения в Беларуси арестовали по сфабрикованным обвинениям, пишет «Позiрк».

«IndustriALL продолжит публично поддерживать движение за независимые профсоюзы и демократию в Беларуси и будет использовать свой глобальный голос, чтобы осудить тяжелое угнетение, с которым они сталкиваются», — заявил генсекретарь организации Атле Хойе.

Он считает, что суровые приговоры, вынесенные Алесю Беляцкому (10 лет колонии) и Геннадию Федыничу (9 лет), «являются смертным приговором, учитывая их возраст, состояние здоровья и условия содержания в белорусских тюрьмах».

Организация направила в Еврокомиссию, Европарламент, Евросовет и Международную организацию труда письмо с призывом к «немедленным действиям, в том числе публичному выражению поддержки независимого профсоюзного движения Беларуси».

Глобальный союз IndustriALL объединяет 50 миллионов работников горнодобывающей, энергетической и производственной отраслей в 140 странах мира.

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