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С аэродрома в Мачулищах вылетела большая группа вертолетов РФ

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  • 9.03.2023, 12:45
  • 19,958
С аэродрома в Мачулищах вылетела большая группа вертолетов РФ
Иллюстративное фото

Стало известно, куда направилась часть из них.

С утра в Беларуси фиксируется активность вертолетов ВКС РФ, сообщает Charter97.org со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», начиная с 09:39 с аэродрома «Мачулищи» начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

На текущий момент известно, что 5 вертолетов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), которые вылетели из Мачулищей, приземлились на аэродром «Лунинец», еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон «Лепельский».

Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром.

Как сообщал вчера сайт Charter97.org, в Мачулищах сработала сирена воздушной тревоги. Сирена сработала в районе 13:40 и продолжалась где-то 3-4 минуты.

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