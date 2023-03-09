закрыть
9 марта 2023, четверг, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Приднестровье заявили, что СБУ пыталась убить «главу» марионеточной республики

15
  • 9.03.2023, 12:49
  • 5,262
В Приднестровье заявили, что СБУ пыталась убить «главу» марионеточной республики

А также ряд «должностных лиц».

В самопровозглашенной республике Приднестровье заявили о якобы предотвращении «теракта», организованного Службой безопасности Украины. Украинские спецслужбы якобы пытались устранить «главу» марионеточной республики, а также ряд «должностных лиц».

Об этом пишет пресс-служба так называемого «Министерства госбезопасности республики».

Отмечается, что подозреваемые якобы были задержаны и сейчас дают показания.

«По факту произошедшего возбуждены и расследуют уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями: 29 ч. 1; 203 УК ПМР «Приготовление к террористическому акту» и 29 ч. 1; 104 ч. 2 УК ПМР «Приготовление к убийства двух и более лиц, лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом», — заявили в «министерстве».

Более подробную информацию обещают раскрыть в 21:00 по минскому времени.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Кремль опасается, что Киев получит контроль над боеприпасами в Колбасне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников