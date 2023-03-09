В Приднестровье заявили, что СБУ пыталась убить «главу» марионеточной республики 15 9.03.2023, 12:49

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А также ряд «должностных лиц».

В самопровозглашенной республике Приднестровье заявили о якобы предотвращении «теракта», организованного Службой безопасности Украины. Украинские спецслужбы якобы пытались устранить «главу» марионеточной республики, а также ряд «должностных лиц».

Об этом пишет пресс-служба так называемого «Министерства госбезопасности республики».

Отмечается, что подозреваемые якобы были задержаны и сейчас дают показания.

«По факту произошедшего возбуждены и расследуют уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями: 29 ч. 1; 203 УК ПМР «Приготовление к террористическому акту» и 29 ч. 1; 104 ч. 2 УК ПМР «Приготовление к убийства двух и более лиц, лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом», — заявили в «министерстве».

Более подробную информацию обещают раскрыть в 21:00 по минскому времени.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Кремль опасается, что Киев получит контроль над боеприпасами в Колбасне.

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