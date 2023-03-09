Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине 2 9.03.2023, 13:11

12,446

Алексей Мельник

Фото: Главред

Военный эксперт рассказал, с чем это связано.

В ночь на 9 марта Россия совершила массированный ракетный удар по Украине. В этой атаке были использованы шесть типов ракет и дроны-камикадзе «Шахеды». С чем это связано и когда прекратятся подобные обстрелы?

Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— В этом нет новости, потому что предыдущие удары также наносились с использованием широкого спектра ракет. Особенность сегодняшнего удара по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, это меньшее количество «Шахедов». Это, вероятно, связано с уменьшением их количества в запасах российских войск. Еще одна особенность — вся эта атака продолжалась около семи часов и проходила в ночное время, что является признаком некоторых изменений в тактике нанесения подобных ударов.

— Почему сейчас было выбрано именно ночное время для атаки?

— Если говорить о военных аспектах, то очевидно, что небольшое количество «Шахедов», которое было запущено, идет на предельно малой высоте и их достаточно сложно обнаружить с помощью радиолокационных средств. Они используют складки местности и новые маршруты, поэтому ночью его труднее обнаружить визуально. Это увеличивает вероятность прохода ПВО незамеченными.

Что касается ракет, то понятно, что в темное время суток усложняется работа экстренных служб Украины по устранению последствий удара, тушению пожаров, разбору завалов. Если говорить о других целях, одна из которых — запугивание гражданского населения, то понятно, что в ночное время многие могли просто пропустить сигнал воздушной тревоги. Вероятность гибели гражданского населения в таком случае гораздо выше. Это вписывается в цели РФ, которые определяются как террор гражданского населения.

— Вы затронули тему уменьшения запасов, станут ли разрывы между такими массированными атаками еще больше и может ли настать момент, когда их совсем не будет?

— Это достаточно наивно и рискованно, рассчитывать на то, что у России закончатся эти запасы. Там сейчас раскручивается маховик военного производства. Есть, конечно, серьезные ограничения, связанные с возможностью увеличения выпуска этих ракет, но в любом случае можно говорить, что несколько десятков ракет российская военная промышленность все равно способна выпускать. Этот поток не закончится.

Будет ли уменьшатся количество этих атак или число задействованных в них ракет — вряд ли можно спрогнозировать. Сейчас наступает период, когда Россия будет пытаться всячески сорвать украинское контрнаступление или воспрепятствовать его эффективности. Россия может пойти на риск использования неприкосновенных запасов.

Плюс остается риск поставок России подобных типов вооружения со стороны Ирана. Также были сообщения о каких-то обходных путях, которые РФ использует по закупке вооружения у Китая, возможно и Северно Кореи. Эти возможности далеко не исчерпаны.

— Может ли Беларусь быть использована в качестве такого обходного пути для поставок китайского вооружения для России?

— Как раз Беларусь является одним из таких каналов, через который передаются какие-то виды запчастей, комплектующих. К тому же Беларусь имеет свои производственные возможности, например — по сборке тех же не очень высокотехнологичных беспилотников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».