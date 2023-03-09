Российские «мобики» из Калининграда подняли бунт на фронте и угрожают суицидом 11 9.03.2023, 13:38

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Один из их сослуживцев уже застрелился, не выдержав пережитого в бою.

Мобилизованные россияне из Калининградской области устроили бунт на фронте против командиров и отказались идти в атаку на украинские позиции в «мясной штурм», заявляя, что не хотят умирать.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Можете сажать. Сколько там 5, 7, 10 лет? Да по***! Будете пытать? Мы с такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами! За кого умирать, за что? Идти штурмовать мы отказываемся», - заявляют командованию «мобики».

Более того, россияне на видео заявили, что один из штурмовиков совершил суицид и застрелился, не выдержав пережитого в бою.

Они угрожают командованию массовым суицидом, поскольку готовы лишить себя жизни самостоятельно, только бы не идти в так называемый «мясной штурм» на позиции ВСУ.

«Вы хотите здесь суицидов? Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал куда идет. Вы понимаете, что мы погибнем все там? В первом, втором бою. Вы за неделю положите роту всю. Мы должны были быть в теробороне!» - заявляют россияне.

Примечательно, что устроившие бунт мобилизованные из России жалуются своим командирам на «ДНРовцев» и говорят, что те не хотят сами идти в бой, а россиян считают «пушечным мясом».

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