Россия впервые выпустила по Украине сразу шесть «Кинжалов» 1 9.03.2023, 13:58

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Такого еще не было за всю историю войны.

Во время массированной атаки на Украину 9 марта РФ применила разные типы ракет. Впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал».

Об этом в эфире «24 канала» рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, тактика нанесения ударов пока неизменна. Враг использует разные типы авиации и комплексы наземного базирования.

Игнат заявил, что враг выпустил 81 ракету , из них 28 ракет Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет морского базирования «Калибр», шесть «кинжалов» и т.д.

«Не помню, чтобы столько «кинжалов» выпускали за эту войну, за один удар. Использовались различные самолеты, в частности стратегической дальней авиации и МиГ-31К. Противник не имеет много этих ракет. Речь идет о десятках. До 50, была информация», - сказал Игнат.

Игнат также добавил, что Воздушные силы не могут сбивать ракеты Х-22, «Кинжал» и С-300, которыми сегодня россияне обстреливали Украину. «Сегодня они представляют для нас опасность», - сказал он.

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