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В Беларуси готовят закон о привлечении мертвых к ответственности

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  • 9.03.2023, 14:02
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В Беларуси готовят закон о привлечении мертвых к ответственности

Диктатора будут судить за преступления против мира и человечества даже после его смерти?

В Генеральной прокуратуре создали рабочую группу по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к «преступлениям против мира и безопасности человечества», военным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом», — говорится в сообщении.

Там также отмечено, что после внесения соответствующих изменений в законодательство станут возможны уголовные процессы «в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Напомним, что Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений Путина и Лукашенко против мира и человечности.

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