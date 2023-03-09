Российских военных бросают на штурмы с ржавыми и заплесневелыми автоматами 10 9.03.2023, 14:42

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Фотофакт.

Судя по всему, на складах в РФ заканчивается даже стрелковое оружие, и из закромов достают совсем уж непригодную ржавчину.

Российские добровольцы из отряда «БАРС» показали автоматы, которые им выдало командование армии РФ.

На опубликованных снимках уничтоженные временем автоматы Калашникова, которые за десятилетия на складах превратились в ржавый металлолом.

Фотографии опубликовал Telegram-канал «Сеятель ветра», отмечая катастрофический дефицит даже обычного стрелкового оружия в рядах российской армии.

«Судя по всему, на складах в РФ заканчивается даже стрелковое оружие, и из закромов достают совсем уж непригодную ржавчину», - отмечено в сообщении.

Попытка пойти на штурм позиций украинской армии с подобным оружием гарантированно оборачивается смертью для мобилизованных, что сами российские «мобики» прекрасно понимают, все чаще устраивая бунты на фронте и отказываясь идти в бой.

Более того, в таких условиях новые волны мобилизации в РФ фактически теряют смысл, поскольку даже обычного стрелкового оружия на них не хватит.

«Просто напомним, что все новые волны мобилизованных будут воевать уже только с таким гнилым оружием, так что все военкоры, призывающие угнать на фронт еще миллион человек, на самом деле просто хотят раздать российским мужикам такие гнилушки и убить их об украинские позиции», - отмечено в сообщении.

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