Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью 1 9.03.2023, 15:06

1,264

Аналогичные меры приняты в отношении РФ.

Правительство Литвы сообщает, что режим ЧП продолжит действовать вдоль всей литовско-белорусской границы и на участке границы с Калининградской областью РФ, а также в пунктах пропуска, расположенных вне пограничных участков, передает «Позірк».

«Мы предлагаем продлить чрезвычайное положение, потому что в условиях напряженной геополитической ситуации <…> должны обеспечить общественную безопасность, конституционный порядок и национальную безопасность», — заявила глава МВД Агне Билотайте.

На время действия ЧП охрана границы осуществляется «в усиленном режиме». Кроме того, выдача виз гражданам РФ и Беларуси в визовых службах Литвы за рубежом приостановлена, за исключением случаев посредничества МИД.

Как сообщал сайт Charter97.org, изначально Литва ввела режим ЧП на границе с Беларусью из-за усугубления миграционного кризиса. Впоследствии к аргументам добавилась поддержка официальным Минском войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».