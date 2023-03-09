Украинские пограничники нашли на освобожденных территориях важные документы россиян 2 9.03.2023, 16:21

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Во время бегства оккупанты забыли отчеты о боевых действиях.

На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской области украинские пограничники нашли служебные документы российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины. В ГПСУ добавили, что бумаги станут частью уголовного производства по вторжению России в Украину.

«На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков», - отметили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что найденные отчеты о боевых действиях враг оставил во время «плановой перегруппировки войск».

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