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В корпусе реактора на БелАЭС были найдены трещины

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  • 9.03.2023, 16:46
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В корпусе реактора на БелАЭС были найдены трещины

Режим Лукашенко скрыл эту информацию.

Литовская разведка сообщила, что в 2022 году режим в Беларуси и корпорация «Росатом» скрыли инциденты и дефекты реакторных систем, которые были выявлены на первом и втором энергоблоках БелАЭС, пишет 15min.lt.

По данным разведки, в мае 2022 года на АЭС в Островце были обнаружены трещины в сварных швах корпуса реактора одного из блоков. По мнению специалистов, качественно устранить дефекты можно было бы только после демонтажа реактора, но по политическим мотивам такое решение даже не рассматривалось.

Кроме того, сообщается, что проблемы были выявлены и на втором энергоблоке. К примеру, химический состав воды в первом циркуляционном контуре, охлаждающем реактор энергоблока был изменен, и он был загрязнен смолами.

«Необходимо было провести механическую очистку всего контура трубопровода и выгрузку ядерного топлива. Ядерные тепловыделяющие сборки были выгружены из реактора, очищены, а те, что не удалось очистить, заменены новыми. Очень вероятно, что технические дефекты на АЭС будут устранены после пуска второго блока», — сообщили в разведке.

Как писал сайт Charter97.org, на Белорусской АЭС в апреле 2022 года произошло облучение персонала.

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