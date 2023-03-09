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В Москве по телевизору призвали принять таблетки калия-йодида

  • 9.03.2023, 17:47
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В Москве по телевизору призвали принять таблетки калия-йодида

И проследовать в укрытие.

В Москве хакеры взломали серверы телеканалов и разместили информацию о ложной воздушной тревоге, пишет The Moscow Times.

Днем вещание телеканалов в Москве прервал видеоролик с объявлением о тревоге из-за удара по городу. Москвичам посоветовали проследовать в укрытие, принять таблетки калия-йодида и использовать противогазы. Изображение на экране дрожало, переодически под ним были видны строчки компьютерного кода.

«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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