В Москве по телевизору призвали принять таблетки калия-йодида
- 9.03.2023, 17:47
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И проследовать в укрытие.
В Москве хакеры взломали серверы телеканалов и разместили информацию о ложной воздушной тревоге, пишет The Moscow Times.
Днем вещание телеканалов в Москве прервал видеоролик с объявлением о тревоге из-за удара по городу. Москвичам посоветовали проследовать в укрытие, принять таблетки калия-йодида и использовать противогазы. Изображение на экране дрожало, переодически под ним были видны строчки компьютерного кода.
«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.