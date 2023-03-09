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Белорусские военные на учениях испытывают «Искандеры»

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  • 9.03.2023, 19:40
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Белорусские военные на учениях испытывают «Искандеры»

Военные прошли обучение в РФ.

Поставленные Россией оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уже задействованы в учебно-боевой работе, сообщило Министерство обороны.

27 февраля Лукашенко заявил о поставках Россией комплекса «Искандер», а через неделю «ВоенТВ» опубликовала видео об участии комплексов в учениях.

Как следует из видео, в минувшую среду военные осваивали подготовительные работы по подготовке комплекса к стрельбам с использованием крылатой ракеты.

В дальнейшем планируется провести учебный пуск.

Как сообщалось ранее, предварительно белорусские военные прошли обучение в России.

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