Белорусские военные на учениях испытывают «Искандеры»2
- 9.03.2023, 19:40
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Военные прошли обучение в РФ.
Поставленные Россией оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уже задействованы в учебно-боевой работе, сообщило Министерство обороны.
27 февраля Лукашенко заявил о поставках Россией комплекса «Искандер», а через неделю «ВоенТВ» опубликовала видео об участии комплексов в учениях.
Как следует из видео, в минувшую среду военные осваивали подготовительные работы по подготовке комплекса к стрельбам с использованием крылатой ракеты.
В дальнейшем планируется провести учебный пуск.
Как сообщалось ранее, предварительно белорусские военные прошли обучение в России.