В суде продолжились разборки «Беларусбанка» и крупного завода 5 9.03.2023, 20:02

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На предприятии жалуются, что нет денег на возврат долгов, и винят санкции.

История с судебными разбирательствами Белорусского цементного завода и «Беларусбанка» получила продолжение. Предприятие добилось, чтобы ему на 95% снизили пеню за неуплату процентов по кредиту, сообщает Верховный суд. Одна из причин финансовых проблем у завода — санкции ЕС, пишет «Зеркало».

В чем суть судебных разборок

Белорусский цементный завод подал два иска в экономический суд Могилевской области. Один из них касался рублевого кредита, второй — валютного. Завод взял рублевый кредит у «Беларусбанка» в 2019 году. Основной долг он выплачивал, а вот с процентами во второй половине прошлого года возникла проблема.

Завод должен банку 2 млн 460 тыс. рублей: 2 млн 175 тыс. — проценты за август — декабрь 2022 года, еще 285 тыс. — пеня за неуплату процентов. Банк получил исполнительную надпись на взыскание с завода этой задолженности и пени. Завод же в ответ подал иски с просьбой признать исполнительную надпись по пене не подлежащей исполнению, а сумму пени снизить на 95%.

По второму иску задолженность составила чуть больше 743 тыс. доллара, из которых 72,1 тыс. доллара была пеня за несвоевременную уплату процентов.

Что решил суд

Как сообщает Верховный суд, Белорусский цементный завод через суд добился, чтобы ему на 95% снизили сумму пени перед банком.

Уменьшенная сумма пени составила по первому иску — почти 14 275 рублей, а по второму — 3605 долларов.

Представитель «Беларусбанка» на судебном заседании выступал против удовлетворения исковых требований завода в полном объеме. Однако суд стал на сторону завода.

«Суд принял во внимание обстоятельства, указанные истцом, учел значительную социальную значимость предприятия, а также тот факт, что сумма кредита просроченной не является и между истцом и ответчиком согласованы условия мирового соглашения с графиком погашения процентов за пользование кредитом. Кроме того, истец уже произвел частичную оплату задолженности по процентам, а также полностью погасил стоимость совершенных исполнительных надписей», — сообщает Верховный суд.

Проблемы с выполнением обязательств перед банком у завода возникли из-за санкций ЕС и сезонного характера приобретения производимой продукции, уточняет Верховный суд.

Напомним, ранее на заводе заявляли, что одна из причин нехватки оборотных средств — «жесткие санкции в отношении Беларуси». Из-за санкций завод не может поставлять цементную продукцию в ЕС и по его территории, что привело к снижению экспорта.

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