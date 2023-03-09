Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку

Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку5
- 9.03.2023, 22:31
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Также они заявили о проведении досрочных выборов.
Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству — они потребовали от них ухода в отставку, а также проведение досрочных выборов, передает «Рустави 2».
Участники протестов также требуют освобождения задержанных 7 и 8 марта.
Оппозиционные политики вышли на трибуну и обратились к протестующим. Они заявили о необходимости сменить правительство, передает телеканал.