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Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку

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  • 9.03.2023, 22:31
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Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку

Также они заявили о проведении досрочных выборов.

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству — они потребовали от них ухода в отставку, а также проведение досрочных выборов, передает «Рустави 2».

Участники протестов также требуют освобождения задержанных 7 и 8 марта.

Оппозиционные политики вышли на трибуну и обратились к протестующим. Они заявили о необходимости сменить правительство, передает телеканал.

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