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Украинцы из ПЗРК «приземлили» вражеский беспилотник

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  • 9.03.2023, 23:29
Украинцы из ПЗРК «приземлили» вражеский беспилотник

БПЛА был сбит возле Бахмута.

Украинские военные «приземлили» российский «Орлан-10» возле Бахмута. Отработали по беспилотнику из ПЗРК.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как пишут пограничники, оккупанты пытались разведать позиции украинских воинов беспилотником.

«Пограничники уничтожили российский «Орлан-10». Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских защитников возле Бахмута. Птичку пограничники «приземлили» из ПЗРК», - пишет пресс-служба.

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