Украинцы из ПЗРК «приземлили» вражеский беспилотник

Украинцы из ПЗРК «приземлили» вражеский беспилотник2
- 9.03.2023, 23:29
БПЛА был сбит возле Бахмута.
Украинские военные «приземлили» российский «Орлан-10» возле Бахмута. Отработали по беспилотнику из ПЗРК.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Как пишут пограничники, оккупанты пытались разведать позиции украинских воинов беспилотником.
«Пограничники уничтожили российский «Орлан-10». Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских защитников возле Бахмута. Птичку пограничники «приземлили» из ПЗРК», - пишет пресс-служба.