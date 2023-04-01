ВСУ за сутки отбили более 50 вражеских атак на востоке Украины 1.04.2023, 19:40

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Украинские защитники за эти сутки отбили более 50 атак российских оккупантов на самых горячих направлениях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации о российском вторжении на вечер 1 апреля.

- Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка, - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского, а на Авдеевском и Марьинском направлениях безуспешно пытался наступать в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

- На Бахмутском направлении враг не прекращает штурма города Бахмут. Однако украинские защитники мужественно держат населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. На шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии...,- информирует Генштаб.

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