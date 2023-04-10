Три наперстка Пескова

Три наперстка Пескова1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 10.04.2023, 9:25
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Следите за руками.
Мастер неуклюжих формул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков родил еще одну: «Да, с Минскими соглашениями - это была игра с нами в наперстки, нас обманывали». Т.е., вы лохи, что ли были, Дмитрий Сергеевич?
Что такое эти «минские соглашения» с точки зрения российских законов? Ничто. Есть договоры о границе с Украиной, которые Путин и его сотрудники обязаны выполнять.
Но вот эти три наперстка, которые Дмитрий Песков достал из своего кармана – точный образ. Если применить его к внутренней и внешней политике его шефа. Только вспомните обещания не повышать пенсионный возраст, не объявлять мобилизацию. Уверения в прошлом году, что идут учения, и войска после них не отправятся в Украину.
Раз-раз-раз. Следите за руками. Поднял Дмитрий Песков наперсток, а под ним пустота. Второй, третий. Там то же самое. Пропал шарик. Забудьте наши обещания.
Telegram-канал «СерпомПо»