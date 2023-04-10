Украинский спецназ показал уничтожение позиций россиян под Донецком
- 10.04.2023, 9:52
Вражеская цель уничтожена точным огнем М777.
Силы специальных операций Украины ликвидируют позиции российских оккупантов под временно захваченным Донецком. Об этом 10 апреля в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.
«Операторы ССО в сотрудничестве с побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом», – говорится в сообщении.
Боевая позиция пушки противника была выявлена бойцами ССО в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка.
«Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена», – отметили в пресс-центре.