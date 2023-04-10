Генерал ВСУ Сырский поставил новые задачи перед защитниками Бахмута 10.04.2023, 10:04

Фото: ВСУ

Он посетил бойцов на передовой.

В Бахмуте Донецкой области Россия перешла к «сирийской» тактике выжженной земли: уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона города продолжается.

Об этом заявил украинский командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre.

Он регулярно работает в зоне боевых действий и в воскресенье, 9 апреля, посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении.

Сырский заслушал командиров воинских частей и группировок по обороне и «проблемным вопросам», которые нужно немедленно решить. На месте генерал принял оперативные решения и поставил задачи.

«Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои имеют жесткий характер с обеих сторон. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил Сырский.

Он встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, территориальной обороны и отметил лучших бойцов.

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