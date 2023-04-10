Адвоката Александра Данилевича приговорили к 10 годам колонии 6 10.04.2023, 11:35

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Александр Данилевич

Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская.

В Минском городском суде 10 апреля огласили приговор политзаключенному адвокату Александру Данилевичу. Судья Татьяна Фальковская приговорила его к 10 годам колонии, сообщает его коллега Дмитрий Лаевский. Именно о таком сроке просила для Данилевича прокурор.

Александра Данилевича судили по двум статьям: «за призывы к санкциям» по ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») и по ст. 361-4 УК («Содействие экстремистской деятельности»). Вину адвокат не признал и настаивал, что исполнял свои профессиональные обязанности.

Отметим, что Данилевич – многодетный отец. Незадолго до задержания он подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов в отношении происходящего в Украине. Сразу после подписания письма против войны у Данилевича начались проблемы в адвокатуре – завели дисциплинарное производство. Также его уволили из БГУ, где он более 20 лет преподавал на факультете международных отношений.

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