«Он как заезженная пластинка»: в Польше отреагировали на заявления Медведева 5 10.04.2023, 12:01

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Экс-президент РФ пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.

Представитель правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал скучными заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».

Об этом сообщает Polsat News.

«Тот же давний бред от Медведева. Он как заезженная пластинка. Ничего нового в его творении нет. Скучно...», - отметил Жарин.

В своем недавнем посте Дмитрий Медведев утверждал, что «Украина исчезнет, потому что она никому не нужна». Бывший российский президент также утверждал, что Польша примет участие в предполагаемом «разделе» Украины.

«На самом деле, эта «никому не нужная Украина» прекрасно противостоит российскому вторжению», - отметил представитель польского правительства.

По его мнению, такими сообщениями Медведев пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.

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