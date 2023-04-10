закрыть
10 апреля 2023, понедельник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Он как заезженная пластинка»: в Польше отреагировали на заявления Медведева

5
  • 10.04.2023, 12:01
  • 3,104
«Он как заезженная пластинка»: в Польше отреагировали на заявления Медведева
фото: КОМЕРСАНТЪ

Экс-президент РФ пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.

Представитель правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал скучными заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».

Об этом сообщает Polsat News.

«Тот же давний бред от Медведева. Он как заезженная пластинка. Ничего нового в его творении нет. Скучно...», - отметил Жарин.

В своем недавнем посте Дмитрий Медведев утверждал, что «Украина исчезнет, потому что она никому не нужна». Бывший российский президент также утверждал, что Польша примет участие в предполагаемом «разделе» Украины.

«На самом деле, эта «никому не нужная Украина» прекрасно противостоит российскому вторжению», - отметил представитель польского правительства.

По его мнению, такими сообщениями Медведев пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов