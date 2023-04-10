«Он как заезженная пластинка»: в Польше отреагировали на заявления Медведева

«Он как заезженная пластинка»: в Польше отреагировали на заявления Медведева5
- 10.04.2023, 12:01
- 3,104
Экс-президент РФ пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.
Представитель правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал скучными заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Об этом сообщает Polsat News.
«Тот же давний бред от Медведева. Он как заезженная пластинка. Ничего нового в его творении нет. Скучно...», - отметил Жарин.
В своем недавнем посте Дмитрий Медведев утверждал, что «Украина исчезнет, потому что она никому не нужна». Бывший российский президент также утверждал, что Польша примет участие в предполагаемом «разделе» Украины.
«На самом деле, эта «никому не нужная Украина» прекрасно противостоит российскому вторжению», - отметил представитель польского правительства.
По его мнению, такими сообщениями Медведев пытается скрыть доказательства российских неудач в Украине.