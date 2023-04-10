Brief: Политологам в РФ запретят делать прогнозы по войне 7 10.04.2023, 12:14

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В Кремле решили перестраховаться.

Политологов в России вынудят отказаться от прогнозов, связанных с дальнейшим ходом войны, утверждает известный российский Telegram-канал Brief.

Отмечаются, что такие установки связаны с тем, что многие политологи, позиционирующие себя в качестве прокремлевских экспертов, заполняют информационное пространство подчас либо смелыми, либо ошибочными, либо чересчур опрометчивыми авторскими прогнозами.

Отдельные эксперты, по сути, в последнее время вошли в амплуа «рупоров власти», трансляторов ее мыслей и намерений, хотя чаще всего таковыми на самом деле не являются.

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