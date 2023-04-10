В Беларуси запретили шесть видов лапши быстрого приготовления 2 10.04.2023, 12:35

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Продукция произведена в России.

В реестр опасной продукции Госстандарта внесли лапшу и вермишель быстрого приготовления двух торговых марок: ANACOM и «Сан Ремо» (производитель ООО «Импрод», Россия), сообщает intex-press.by.

А забраковали указанный товар по одной и той же причине: в лапше содержится краситель Е160а, который недопустим при производстве данного вида продукции.

С 13 апреля продавать и ввозить указанную продукцию официально запрещено.

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