КГБ устроил облаву на военизированную охрану БелЖД 10.04.2023, 12:49

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По всей стране проходят увольнения и аресты.

С прошлой недели в филиалах Белорусской железной дороги по всей стране проходят увольнения и аресты, сообщает «Наша Ніва».

Так, например, в Барановичах лишились работы начальник отряда и его заместитель. А в отрядах на Могилевщине и Гомельщине среди сотрудников военизированной охраны прошли задержания, на людей составили административные протоколы.

Сотрудники высказывают предположения, что пришла их очередь, а аресты и увольнения проходят по спущенным из КГБ спискам.

Военизированная охрана Белорусской железной дороги – структура, в которой работают люди, при необходимости охраняющие грузы на железной дороге (во время перевозки, на станциях и мостах). У них имеется оружие и соответствующие навыки. Сотрудники этой структуры, вероятно, были задействованы в том числе во время переброски из России в Беларусь военной техники и живой силы, которую российские войска использовали для атаки на Украину.

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